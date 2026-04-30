Tra sacro e profano il passo è breve e, grazie all’intelligenza artificiale, il cammino per sciogliere il voto è risolto: niente buoi per via della demartite, verrà portato in spalla, ma non si potrebbero scartare anche altre possibilità. “L’Ego della Bambagia” mostra i cammelli Rodolfo e Valentina accompagnare il Santo: “Non potendo utilizzare i buoi per via della psoriasi, gli organizzatori di Sant’Efisio hanno deciso di impiegare al loro posto dei cammelli autoctoni. Questa mattina anno fatto le prove generali in piazza Matteotti”. C’è chi ha pensato anche alle frecce rosa, i fenicotteri, come custodi della tradizione, oppure una linea speciale del servizio del trasporto pubblico locale riservata a Efisio.

Comunque vada il voto verrà sciolto, come avviene da 370 anni.