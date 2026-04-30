In onore di S. Efisio CTM ha allestito due pensiline floreali in largo Carlo Felice (Carlo Felice Rinascente e Carlo Felice palazzo Civico) che celebrano sa Ramadura, il rito tradizionale sardo in cui le strade vengono cosparse di petali di fiori per accompagnare e onorare il passaggio del santo.
Come ogni anno, durante la manifestazione, saranno attive deviazioni di percorso per le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ. Le altre linee non subiscono variazioni.
A bordo dei bus sono presenti video che spiegano le deviazioni in italiano e inglese.
Deviazioni di percorso linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ.
Venerdì 1 maggio 2026, dalle ore 5:00 fino alla riapertura al traffico della zona centrale della città interessata dall’evento (indicativamente dopo le 14:00), le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ modificano il percorso come di seguito riportato.
LE LINEE NON RIPORTATE NON SUBISCONO VARIAZIONI.
LINEA 1
Direzione Flavio Gioia
I bus, giunti in via Trieste, svoltano in via Pola, proseguono nel Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre, da dove riprendono il percorso ordinario.
Direzione Brotzu
I bus, giunti in via XX Settembre, proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via De Magistris e viale Trento, da dove riprendono il percorso ordinario.
LINEA 5/11
Direzione Calamosca
I bus, giunti in viale Trieste, proseguono in via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Bonaria, da dove riprendono il percorso ordinario.
Direzione Cinquini
I bus, giunti in viale Bonaria, proseguono dritti in viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi e via Is Mirrionis, da dove riprendono il percorso ordinario.
LINEA 7
Direzione San Rocco
Il capolinea di piazza Yenne viene spostato alla fermata n. 744 Indipendenza (Torre San Pancrazio), da dove il bus segue il percorso ordinario fino a San Rocco.
Direzione Yenne
Il bus in partenza da piazza San Rocco, giunto in via Sulis, prosegue in viale Regina Elena e via Badas fino alla fermata n. 744 Indipendenza (Torre San Pancrazio),da dove il bus riparte in direzione San Rocco.
LINEA 8A
Percorso limitato a via Pola
I bus provenienti dal Policlinico, in direzione Giorgino, giunti in via Is Maglias proseguono in viale Merello, via De Magistris, via Trento, via Sauro, viale Trieste, via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello e via Is Maglias, da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Monserrato.
Il servizio per Giorgino prevede navette dedicate.
LINEA 9
Direzione Matteotti – percorso limitato in via Nazario Sauro
I bus, provenienti da Decimomannu, giunti in viale Sant’Avendrace, proseguono in viale Trieste fino all’incrocio con via Cesare Battisti e poi continuano in via Cesare Battisti, viale Trento e via Sauro, dove effettuano il capolinea in via Sauro presso una fermata provvisoria all’altezza del civico 25.
Direzione Decimomannu
I bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Sauro svoltano a destra in viale Trieste, da dove riprendono il percorso ordinario.
LINEA 10
Direzione S. Ignazio
I bus in uscita da Porta Cristina proseguono in viale Buoncammino, viale Merello, via De Magistris, viale Trento, via Sauro, viale Trieste, via Pola e Corso Vittorio Emanuele, da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Binaghi.
Direzione Is Guadazzonis
I bus seguono il percorso regolare da Corso Vittorio Emanuele.
LINEE 30R e 31R
Direzione Matteotti – percorso limitato in viale Bonaria
I bus, giunti in viale Bonaria, effettuano l’inversione di marcia alla rotatoria di via Roma/ XX Settembre/Regina Margherita e ritornano in viale Bonaria, dove effettuano il capolinea provvisorio alla fermata n. 2159 Bonaria (fronte ex Cariplo) e riprendono il percorso ordinario in direzione Quartu.
Direzione Brigata Sassari
I bus seguono il percorso regolare dalla fermata n. 2159 Bonaria (fronte ex Cariplo).
LINEA M
Direzione Matteotti – percorso limitato in viale Bonaria
I bus, giunti alla rotatoria di via Sonnino/via XX Settembre, proseguono in via Sonnino e viale Bonaria, dove effettuano il capolinea alla fermata n. 2158 Bonaria ( ex Cariplo).
Direzione San Gottardo
I bus partiti dalla fermata n. 2158 Bonaria ( ex Cariplo) proseguono in via XX Settembre, da dove riprendono il percorso ordinario.
LINEE PF e PQ
Direzione Matteotti – percorso limitato in viale Bonaria
I bus, giunti in viale Bonaria, effettuano l’inversione di marcia alla rotatoria di via Roma/ XX Settembre/Regina Margherita e ritornano in viale Bonaria, dove effettuano il capolinea provvisorio alla fermata n. 2159 Bonaria (fronte ex Cariplo) e riprendono il percorso ordinario in direzione Quartu.
Direzione Flumini-Ospedale Marino/IV Novembre
I bus seguono il percorso regolare dalla fermata n. 2159 Bonaria (fronte ex Cariplo).
FERMATE
Fermate soppresse
Sono temporaneamente soppresse tutte le fermate in piazza Matteotti e in via Roma lato portici.
Inoltre, sono soppresse tutte le fermate ricadenti nel percorso della processione.
Fermata provvisoria
È istituita una fermata provvisoria in via Sauro, all’altezza del civico n. 25, per la linea 9.
Si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.
Numero verde
Per informazioni su orari e percorsi dalle ore 8:30 alle 18:30 è sempre attivo, per assistenza in italiano e inglese, il numero verde gratuito 800.078.870.
Servizio Amicobus dal 2 al 4 maggio
Le prenotazioni per il servizio Amicobus relative ai giorni 2 e 3 maggio dovranno essere effettuate giovedì 30 aprile entro le ore 13:00.
Le prenotazioni per lunedì 4 maggio dovranno essere effettuate giovedì 30 aprile dalle 15:00 alle 19:00 o sabato 2 maggio dalle 8:00 alle 10:00.
Si invita chi intende utilizzare il servizio a chiamare il numero verde 800259745.
Si ricorda inoltre che, come ogni anno, il servizio non sarà operativo nella giornata festiva del 1° maggio.