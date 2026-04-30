In onore di S. Efisio CTM ha allestito due pensiline floreali in largo Carlo Felice (Carlo Felice Rinascente e Carlo Felice palazzo Civico) che celebrano sa Ramadura, il rito tradizionale sardo in cui le strade vengono cosparse di petali di fiori per accompagnare e onorare il passaggio del santo.

Come ogni anno, durante la manifestazione, saranno attive deviazioni di percorso per le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ. Le altre linee non subiscono variazioni.