Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga del taglio delle accise (in scadenza oggi). Per altri 21 giorni, quindi, i prezzi dei carburanti saranno ridotti: per il gasolio di 20 centesimi al litro e 5 centesimi al litro per la benzina.

“Il Consiglio dei ministri di oggi ha licenziato anche un altro provvedimento che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre tre settimane, anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio confermando il taglio che era già previsto per il passato e l’abbiamo invece diminuito per quello che riguarda la benzina ,a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6 per cento sul prezzo del carburante”, le parole della premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Il provvedimento sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva e si prospettano a breve altre misure per il settore dei trasporti.