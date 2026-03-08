Tragedia sfiorata la notte scorsa in pieno centro a Genova. Un ragazzo di 18 anni – per motivi ancora da accertare- è stato accoltellato alla schiena nello stradone Sant’Agostino. Il giovane è riuscito a chiedere aiuto ad alcune persone presenti in zona che hanno immediato allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 18enne è stato traportato all’ospedale Marino ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sulla vicenda indagano sia polizia che carabinieri, i quali hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire ai responsabili.