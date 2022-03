Va a fuoco un appartamento, momenti di terrore a Quartu

Un incendio è divampato oggi all’interno di un appartamento in via Napoli a Quartu. Tanta paura ma per fortuna pochi danni, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cagliari che hanno messo in sicurezza tutta l’area. A far divampare le fiamme potrebbe essere stato un guasto elettrico, ma si sta ancora lavorando per accertare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita né coinvolta.