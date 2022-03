Omicron 2, sono 12 i casi della velocissima variante già accertati a Cagliari

Omicron 2 galoppa anche in Sardegna, più precisamente a Cagliari dove sono già 12 i casi sequenziati e accertati in pochissimo tempo. Perché la caratteristica di Omicron è quella di essere ancora più contagiosa della già contagiosissima Omicron. I primi 2 casi sequenziati dagli specialisti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari risalgono allo scorso 7 marzo. Sulla contagiosità di Omicron 2 gli esperti sono tutti d’accordo: per le sue caratteristiche, rischia di diffondersi molto più rapidamente e capillarmente di quanto avvenuto finora.

Per quanto invece riguarda la pericolosità, non è esatto che provochi meno morti per le sue caratteristiche, piuttosto è meno mortale perché trova uno scudo nel vaccino, con l’85% della popolazione immunizzata.

Intanto l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, invitando tutti a mantenere le misure di sicurezza e usare tutte le precauzioni necessarie, lancia un allarme, sottolineando che le restrizioni un po’ in tutti i Paesi stanno cadendo troppo presto rispetto a quanto la situazione richiederebbe. Il rischio? Che la situazione precipiti nuovamente e si debba di corsa tornare a prendere provvedimenti.