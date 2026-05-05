La Cremonese trema e vede la serie B più vicina dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, maturata al 92° minuto per una rete realizzata da Noslin.

I lombardi del “Maestro” Giampaolo avevano iniziato la gara con grande aggressività e si erano portati in vantaggio al 29° minuto, con un tiro dal limite di Bonazzoli; addirittura, avevano sfiorato per ben due volte il raddoppio e davano l’impressione di essere in controllo della gara.

All’inizio del secondo tempo, però, Sarri inserisce Rovella e Noslin che danno la scossa ai biancocelesti cambiando l’ inerzia della gara; l’ex Verona al 53° fornisce l’assist ad Isaksen per il pareggio laziale ed al 92°, lo stesso Noslin, con un eurogol regala i tre punti alla propria squadra.

La Lazio così sale a 51 punti, scavalcando Bologna e Sassuolo, mentre la Cremonese rimane terzultima a quattro lunghezze dal Lecce, reduce dalla vittoria preziosissima con il Pisa.

Nel prossimo turno di campionato la Cremonese ospiterà il già retrocesso Pisa e cercherà di ottenere i tre punti, ma i rossoblu, pareggiando con l’Udinese, raggiungerebbero matematicamente la salvezza con due giornate di anticipo.

In ogni caso, a prescindere dalle varie combinazioni possibili, che potrebbero scaturire dall’intreccio dei risultati che matureranno nei prossimi tre turni, ai rossoblù sarà sufficiente ancora un punto nelle prossime tre gare per avere la certezza di disputare la prossima stagione in serie A.

Paradossalmente, il Cagliari potrebbe ottenere la salvezza anche rimanendo a quota 37 punti, qualora la Cremonese non vincesse una tra le prossime tre partite, da disputare rispettivamente con Pisa, Udinese e Como.

I risultati scaturiti dal 35° turno del campionato di serie A, relativamente alla corsa per il raggiungimento della salvezza, sembrerebbero essere potenzialmente decisivi nel decretare la terza formazione che si unirà al Pisa ed al Verona per disputare la prossima stagione nel campionato cadetto. La vittoria del Lecce a Pisa potrebbe risultare fondamentale per la salvezza dei salentini, mentre la sconfitta patita dalla formazione allenata dal “Maestro” Marco Giampaolo rischierebbe seriamente di comprometterne la permanenza in serie A.