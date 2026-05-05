L’apertura anticipata della Stazione temporanea dei carabinieri di Flumini di Quartu ha fornito una prova immediata della sua importanza strategica per il territorio. Appena riavviato il presidio, i carabinieri hanno infatti messo a segno un significativo intervento nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, confermando la reattività di un Comando inteso per presidiare una zona caratterizzata da intensi volumi di traffico e altrettante presenze di cittadini e turisti.

L’episodio si è verificato nel corso della notte lungo il viale Lungomare del Golfo, dove una pattuglia impegnata nel controllo della circolazione stradale ha fermato un’autovettura con a bordo due cagliaritani, rispettivamente di 48 e 42 anni e già noti alle Forze di Polizia. L’atteggiamento guardingo degli occupanti ha spinto i carabinieri ad approfondire l’ispezione: la perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire un variegato assortimento di droghe, comprendente circa 9 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana e la quantità sufficiente per alcune dosi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato e sequestrato la somma contante di 1.550 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita. Ricostruita la vicenda per i due passeggeri è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il felice esito di questa prima operazione è stato l’oggetto dell’odierna visita del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, che si è recato personalmente presso la sede di Flumini di Quartu. Il Generale ha voluto incontrare i militari per rivolgere loro un sentito ringraziamento e complimentarsi per la professionalità dimostrata, evidenziando come la tempestività di questo risultato sia la migliore conferma della bontà della scelta istituzionale di anticipare l’apertura della Stazione. La costante presenza dell’Arma in quest’area si sta già dimostrando un tassello fondamentale per innalzare il livello di sicurezza e offrire risposte concrete ai cittadini contro ogni forma di illegalità.