Dalla sera di ieri i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono impegnati nel territorio del Comune di Capoterra per la ricerca di un uomo dell’età di 39 anni, di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni.

Attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano per la ricerca delle persone scomparse” con l’affidamento del coordinamento operativo ai Vigili del fuoco.

Istituito un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco in via Trexenta, nell’area urbana periferica della città, coordinato dal Funzionario di Guardia del Comando VVF di Cagliari.

Sul posto stanno operando la squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando, con personale esperto Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni dotati di sistema Lifeseeker, unità cinofile e team SAF (speleo alpino fluviali) attivate dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

Collaborano alle ricerche squadre del Soccorso Alpino speleologico della Sardegna, Forze dell’ordine.

Le ricerche si concentrano lungo percorsi anche in zone impervie nelle aree periferiche tra le campagne e i centri abitati limitrofi del territorio di Capoterra.

Nella mattina di oggi, martedì 5 maggio è stato comunicato al PCA il ritrovamento dell’autovettura ed è stato attivato il rafforzamento del dispositivo delle squadre di ricerca aggiornamento: a seguito del ritrovamento dell’auto e dalle informazioni acquisite il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente rafforzato con personale SFA (soccorritori fluviali alluvionali) dei Vigili del fuoco, ulteriori unità del nucleo cinofili e volontari allertati dal sindaco di Capoterra tramite i Carabinieri.

In volo l’elicottero della Guardia di Finanza, equipaggiato con sistema Artemis.