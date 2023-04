Una raccolta fondi per Spino, vittima di abbandono

SALVIAMO SPINO!

APERTA RACCOLTA FONDI PER LA SUA RINASCITA, VITTIMA DI ABBANDONO.

Segue l’ appello di Alessandra e Mario che hanno aperto il cuore a Spino, un povero cane vittima di abbandono.

Si spera di creare una rete di adottanti a distanza, per poter coprire i costi inerenti a un percorso di rieducazione.

“Spino adesso (foto di Spino con la museruola)

Voi che prendete i cani e li abbandonate, guardate a cosa li destinate, vittime incolpevoli della vostra inadeguatezza e dei vostri cuori di pietra.

Spino, causa il randagismo e la ricerca affannosa di cibo e cure, è diventato un disadattato al quale serve un percorso di rieducazione urgente, per integrarlo in società senza rischio per sé stesso e per gli altri.

Non accettiamo di restituirlo alla strada e tanto meno al canile. Ci mettiamo l’ impegno, il tempo, l’ ostinazione e la tenacia, ma abbiamo bisogno di sostegno finanziario.”

Per un contributo al suo percorso di rieducazione seguono gli estremi:

Iban IT21P0101504801000070473921

Intestataria Alessandra Usai