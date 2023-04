Ethnikà, la festa dei popoli: a Cagliari colori e sapori da tutto il mondo

Il primo giorno del mese di maggio per le vie del capoluogo sardo si celebra il Santo più venerato che, preceduto dai gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, viene accompagnato sino a Nora, luogo del suo martirio, per sciogliere il voto che da secoli viene rispettato. Parallelamente si svolgerà l’incontro internazionale per l’uguaglianza e la scoperta di usanze e tradizioni delle culture che si incontreranno nel parco di via Cadello. Un’occasione per socializzare tutti insieme, per ammirare ciò che è nato lontano da noi ma ricopre la quotidianità con la convivenza, soprattutto armoniosa, tra le tante etnie presenti in città. L’evento sarà organizzato dalla Rete sarda della cooperazione internazionale, un gruppo di professionisti di associazioni che si occupano di multiculturalismo e progetti in tutto il mondo. Banchetti solidali, gadget, musica, balli e cibo multietnico saranno i protagonisti indiscussi di un mondo di inclusione per una giornata di festa. Alla manifestazione sarà presente anche la neonata sede sarda di Mary’s Meals e Arka Eventi Culturali, coordinatrice Tiziana Mori.