Torna “Ethnikà, incontro tra i popoli, colori e suoni dal mondo”

Dopo il rinvio all’ultimo momento avvenuto il primo maggio, ora è tutto pronto per il tradizionale appuntamento che esprime la massima solidarietà e valorizzazione dei tratti multietnici che caratterizzano la società attuale: “Non può essere considerata solo una festa, ma soprattutto una testimonianza di pacifica convivenza, di integrazione sociale in cui le differenze culturali rappresentano il valore aggiunto della nuova società civile. Giunta alla nona edizione – spiega Carlo Tack – è l’effetto quasi naturale del costante confronto con la rete delle associazioni che operano nel settore e con le numerose comunità straniere presenti sul territorio.

La partecipazione ad Ethnikà, da parte di associazioni, comunità straniere e artisti, per il rilievo socio-culturale che l’evento ha acquisito negli anni, è divenuta sempre più ambita, con richieste di adesione che provengono non solo dalle aree del nord Sardegna, ma anche dalla penisola”. Tra le tante associazioni presenti anche Mary’s Meals: “Il nostro obiettivo è far si che chi possiede più del necessario condivida i propri beni con chi non dispone neanche dell’essenziale e che ogni bambino riceva un pasto quotidiano nel suo luogo di istruzione” spiega Tiziana Mori, Regional Manager responsabile volontari per la Sardegna per Mary’s Meals.

Un’organizzazione umanitaria internazionale che fornisce l’aiuto più efficace a coloro che soffrono gli effetti della miseria estrema nelle comunità più povere del mondo. “Le iniziative di volontariato sono davvero numerose: si va dai piccoli eventi organizzati in famiglia o con gli amici, al semplice passaparola anche attraverso i social networks; dai mercatini solidali ai progetti nelle scuole; dai partenariati aziendali alla partecipazione a conferenze, eventi pubblici, concerti e manifestazioni; dai regali solidali agli eventi sportivi.

Portiamo speranza per un mondo senza fame. Per chi volesse partecipare può inviarmi una email per essere inserito nei turni [email protected] anche perché fare volontariato concede la possibilità di avere crediti formativi liberi all’università ed è una grande opportunità per i giovani”.