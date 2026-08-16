Nella movida più escusiva del nord dell’isola, due giovani proprio non resistono e, sopra il cofano di una macchina, incuranti di decine di persone dirette in un noto locale, si lasciano andare al richiamo dell’eros. “Nessuna decenza a Porto Cervo” commenta la nota pagina social “Welcome to Sardegnas, che condivide la trasgressione al solo fine di documentare la cronaca.
Nient’altro da aggiungere, insomma, la rinomata località turistica frequentata dai vip di ogni angolo del mondo regala anche questi siparietti non certo eleganti che ricordano che “tutto il mondo è paese”.