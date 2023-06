Sinnai, un uomo aggredito dai cinghiali mentre passeggiava nella pineta

Non è la prima volta che i simpatici quattro zampe ringhiano e si scagliano contro i frequentatori dell’oasi verde: l’ultimo episodio è accaduto proprio ieri e, per fortuna, non ci sono state conseguenze di rilievo. Generalmente pacifici e tranquilli, può capitare, però, che, se impauriti o in compagnia dei piccoli, possono trasformarsi in vere macchine da guerra. Gradiscono la presenza dell’uomo poiché si sono abituati a ricevere sacchi colmi di cibo già pronto: una garanzia oramai per il mammifero artiodattilo che accetta e fa incetta di pane duro e carote in quantità industriali. Odiano i cani, infatti ogniqualvolta incontrano i pelosetti, di solito, a passeggio al guinzaglio con i propri padroni, non mettono a tacere tutto il loro dissenso.

“Un problema che secondo me viene sottovalutato – racconta un cittadino – i cinghiali stanno diventando pericolosi.

Dovrebbero vietare di dare cibo agli animali selvatici, se si passeggia con un bambino potrebbe essere davvero pericoloso”. Ieri “è capitato a me, mi è andata bene, ma se succede ad un bambino o una signora, come quella che è scappata via quando ha visto il cinghiale che mi ha caricato? Poteva andare decisamente peggio”.