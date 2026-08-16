“È uno dei momenti più suggestivi dell’estate nel sud Sardegna, è una festa molto sentita sia dai residenti di Pula che dai turisti, perché unisce fede, mare e spettacolo” spiega Cristian Gonzalez che ha scattato le immagini pubblicate da Casteddu Online.

Presente l’Amministrazione Comunale che ha augurato buona festa a tutti i cittadini e ai numerosi visitatori che hanno scelto di trascorrere questi giorni nella cittadina.

Alle ore 19:00, presso la Chiesetta di Sant’Efisio, è stata celebrata la Santa Messa, seguita dalla processione a mare, durante la quale la statua della Vergine, accompagnata dai pescatori e da tantissime imbarcazioni, ha attraversato le acque del golfo di Nora. I fuochi d’artificio hanno illuminato poi la baia e i festeggiamenti sono proseguiti in Piazza del Popolo con lo spettacolo “Game Over” sino a notte fonda.