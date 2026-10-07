Si è spezzata a soli 35 anni la vita dell’ex pallavolista bergamasca Stefania Corna, portata via prematuramente da una malattia.

Una carriera iniziata nella sua Bergamo bel 2011 con la Foppapedretti per poi proseguire a Montichiari, Scandicci e Svizzera.

La palleggiatrice ha concluso la sua carriera in Italia con la Blu Volley Pesaro nel 2024 e nel suo portfolio vanta due ori europei juniores con la Nazionale Under 19 e una vittoria con la Nazionale al Montreux Volley Masters.

Una vita dedicata allo sport per poi cambiare prospettiva e coltivare anche altre passioni, diventando insegnante di inglese.

Tanti sogni e obiettivi ancora da raggiungere per Stefania ma che un destino crudele le ha impedito di realizzare.