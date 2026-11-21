Ha sconvolto la notizia della morte dell’ex Capo della polizia Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella sua casa nelle campagne dove si sarebbe tolto la vita sparandosi. La tragedia arriva ad una settimana dalla notifica di un avviso di garanzia da parte della Procura di Caltanissetta circa l’inchiesta su un presunto depistaggio circa le indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta e la sparizione della famosa agenda rossa del compianto giudice palermitano.

Sulla vicenda è intervenuto Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, che non ha usato mezzi termini.

“La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia”, le parole all’ANSA di Borsellino.