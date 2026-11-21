È stato ritrovato senza vita nella sua casa di campagna in Toscana a Montiano, in provincia di Grosseto, l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

Come anticipato dal Corriere della Sera, De Gennaro, 78 anni, si sarebbe tolto la vita sparandosi ieri sera mentre si trovava da solo.

La tragedia arriva ad una settimana dalla notifica di un avviso di garanzia da parte della Procura di Caltanissetta circa l’inchiesta su un presunto depistaggio circa le indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio in cui morì il giudice Paolo Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta e la sparizione della famosa agenda rossa del compianto giudice palermitano.

La procura siciliana aveva disposto perquisizioni all’interno di alcuni locali di De Gennaro e vuole vederci chiaro su alcuni aspetti, in particolare se effettivamente ci siano state pressioni sul pentito Salvatore Contorno per non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria e se siamo stati fatti sparire atti giudiziari e articoli di stampa legati all’arresto di Contorno del 1989.