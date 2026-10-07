Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 8 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da una circolazione depressionaria che determinerà condizioni di variabilità e instabilità. Sui settori occidentali e settentrionali saranno possibili piogge e rovesci soprattutto nelle prime ore, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Sui settori meridionali e orientali si alterneranno nubi e schiarite, mentre in serata sono attesi nuovi annuvolamenti. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, in rotazione a occidentali, e i mari da mossi a molto mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite e tendenza a un aumento della nuvolosità fino a cieli coperti in serata, quando saranno possibili deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità e i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 20°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per il vento.

A Oristano farà cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio, con schiarite in serata.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Non sono previste allerte meteo.

Sarà pertanto un giovedì dal tempo instabile, con piogge e rovesci soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Le temperature raggiungeranno massime di 29°C nel Cagliaritano. I venti saranno in rinforzo dai quadranti sud-occidentali, in successiva rotazione a occidentali, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

Curiosità sul cibo di ottobre: in Sardegna è il mese ideale per portare in tavola la zucca, i funghi, le castagne e i primi legumi freschi. Tra questi, le castagne sono particolarmente interessanti perché, oltre a essere nutrienti e ricche di carboidrati complessi, erano un tempo considerate un alimento importante per affrontare i primi freddi e venivano utilizzate in numerose preparazioni tradizionali. Un piccolo consiglio stagionale: a ottobre una zuppa calda di legumi e verdure di stagione è uno dei piatti più adatti per accompagnare il passaggio dall’estate all’autunno.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba