Affrontare una malattia non è mai semplice, ma se hai solo 15 anni ancora di più. Carlotta Marinelli, però- stroncata da una leucemia quando la sua vita stava appena sbocciando- ha saputo trasformare un dramma in un messaggio su luce e speranza da ricordare ogni giorno.

La giovanissima, originaria di Carosino, in provincia di Taranto, aveva raccontato sul palco del primo maggio il suo difficile percorso.

“Quando ho scoperto la mia malattia, la maggior parte delle persone mi hanno consigliato di andare via da qui – le parole di Carlotta – facendo trapelare l’idea che la bravura del Nord sia superiore a quella del Sud, ma è proprio questo l’errore che facciamo. Scappare via dalla nostra terra”.

Parole di attaccamento alla vita e alle proprie radici.

Ma se adesso sono qui con questa grinta e con questa forza, non solo psicologica ma anche fisica, è grazie al lavoro dei dottori che mi hanno seguita fin dal primo giorno con una dedizione e una costanza che hanno riempito il cuore di tutto il reparto”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Carlotta, esempio di forza, dignità e bellezza rara. “Oggi per la nostra comunità è un giorno triste, di buio – scrive il comitato della festa patronale di San Biagio, di Carosino – Va via una luce. Una luce giovane, un pezzo di futuro. Il terribile mostro, dopo mesi di cure, è stato più forte e l’ha portata via. Ci stringiamo alla famiglia per la perdita della cara Carlotta”.