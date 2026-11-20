La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il ricorso di una cassiera di un supermercato del modenese, rea di aver rubato una pentola e uno scolapasta da 30 euro.

Come riportato dal Corriere della sera, la signora- lavorava in quell’ esercizio da circa 20 anni- aveva chiesto l’annullamento del licenziamento, la reintegra sul posto di lavoro e un indennizzo ma nessuna delle richieste è stata accolta.

Secondo la sentenza, i video acquisiti dimostrano la volontà del gesto di non registrare i due articoli che, seppur di esiguo valore, non cancellano la gravità dell’accaduto.