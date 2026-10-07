Sono in tanti e riposano all’aperto, tra immondizia e panni stesi. All’interno la situazione non è migliore, tanto pattume e nessun comfort che possa parlare di accoglienza.

Uno dei migranti, arrivato nelle scorse ore, ha pubblicato sui social diversi video: alcuni di questi ritraggono diversi giovani durante il viaggio in mare e un altro dentro il centro di accoglienza. Mostra di essere arrivato in Italia, in Sardegna, ma ritrae anche le condizioni in cui sono molti migranti: dormono all’aperto tra tanta immondizia, in attesa di una sistemazione dignitosa all’interno del centro.