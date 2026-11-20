Il futuro è adesso. Uno slogan breve quanto efficace per lo sciopero internazionale studentesco promosso dalla Coalizione Youth Strike: oltre 400 le mobilitazioni in tutta Europa al grido “Fight for our future, not their wars!”. In Italia, secondo quanto riferito dal segretario generale della CGIL Landini sono state oltre un milione le persone scese in piazza di tutte le età per dire no allo stop al riarmo, chiedere più fondi alla sanità pubblica e all’istruzione e riconoscimento del diritto alla casa.

“La giornata di oggi è molto importante perché non solo in Italia ma in tutta Europa i giovani scendono in piazza”, spiega Landini. “Nei giorni scorsi dalla Spagna alla Francia, domani in Portogallo, lunedì in Belgio”.

E ancora: “Le piazze di oggi dicono una cosa precisa: noi non siamo in vendita”.

“Vogliamo costruire una nuova società, non possiamo accettare che due persone che fanno lo stesso lavoro siano trattate in modo diverso: non ci devono essere più precari, la solidarietà vuol dire lottare per loro”, spiega. “Questo è il messaggio che mandiamo a tutte le generazioni”.

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