Si è spento a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo con alle spalle una lunghissima carriera di divulgazione culturale.

La figlia Natalia, anche lei giornalista, ha raccontato al Corriere della Sera gli ultimi giorni del padre, spiegando che era malato da 20 anni.

“Era consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni, ma nell’ultimo periodo le sue condizioni erano molto peggiorate. Ha smesso di curarsi, ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma: ‘Basta così’. È stato tutto molto tranquillo e rapido”, ha rivelato Natalia.

“Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo. Ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per lungo tempo e la lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha sempre avuto una energia straordinaria, una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire”.

“Ha smesso di curarsi anche perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai difficile farlo – ha spiegato Natalia -. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo, nonostante il dolore mentale e fisico”. Come spiegato sempre dal Corriere, la scelta di interrompere le cure è stata “apertamente condivisa da Corrado Augias con la famiglia”.

I funerali laici del giornalista saranno in forma strettamente privata, mentre il prossimo 28 novembre, ci sarà un memoriale all’Auditorium Parco della Musica di Roma con la partecipazione di Nicola Piovani.