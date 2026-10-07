È Cagliari Elmas il miglior aeroporto italiano secondo la nuova classifica di AirHelp, travel-tech company specializzata nei disservizi aerei, che ha analizzato 279 scali in tutto il mondo. Il ranking considera tre fattori: puntualità dei voli, che pesa per il 60% del punteggio, esperienza dei passeggeri e qualità dei servizi, entrambi al 20%.

Lo scalo sardo conquista il primo posto tra gli aeroporti italiani con 7,78 punti e si piazza al 71° posto nella graduatoria mondiale. A fare la differenza è soprattutto la puntualità, valutata con 8 punti: il 19% dei voli risulta in ritardo e appena l’1% viene cancellato. Buoni anche i giudizi sull’esperienza dei passeggeri, con 7,5, e sui servizi, che raggiungono 7,4.

Al secondo posto in Italia c’è Bari Karol Wojtyla, con 7,75 punti. L’aeroporto pugliese ottiene 8,1 nell’esperienza dei passeggeri, il punteggio più alto tra i tre scali sul podio. Terza posizione per Milano Linate, con 7,74 punti, frutto di un buon equilibrio tra puntualità ed esperienza dei viaggiatori.

Il quadro degli aeroporti italiani resta però poco brillante nel confronto internazionale: il primo scalo nazionale compare infatti soltanto al 71° posto. A distinguersi sono soprattutto aeroporti di dimensioni più contenute, capaci di ottenere valutazioni positive sui servizi e sulla regolarità dei voli.

All’estremo opposto si trova Bergamo-Orio al Serio, 256° nella classifica mondiale con 7,03 punti. A pesare sono soprattutto la puntualità, ferma a 6,9, con oltre il 30% dei voli in ritardo e il 10% cancellato, e la valutazione di servizi e comfort, che si attesta a 6,8.