La presenza numerosa di daini (Dama dama) nel territorio del Poligono militare di Capo Frasca e nelle aree limitrofe continua a rappresentare una problematica che richiede attenzione e un intervento coordinato. La Provincia del Medio Campidano segue da vicino la questione e prosegue il proprio impegno per contribuire all’individuazione di una soluzione concreta, attraverso il confronto e la collaborazione con gli enti competenti.

La dimensione del fenomeno emerge dai dati contenuti nel Piano tecnico predisposto su incarico della Provincia: l’indagine preliminare condotta nell’ottobre 2026 ha stimato una popolazione di circa 1.420 daini, poco meno di 1.500 esemplari, concentrati nell’area di studio considerata dal documento, che si estende per circa 1.575 ettari, pari a 15,75 chilometri quadrati.

La criticità non riguarda soltanto la gestione della popolazione animale, ma anche i possibili effetti sugli equilibri ambientali. Una presenza ad alta densità può infatti compromettere la rinnovazione della vegetazione e determinare fenomeni di competizione con gli ungulati autoctoni, senza dimenticare il rischio incidenti per gli autoveicoli. È quindi necessario affrontare la situazione sulla base di valutazioni scientifiche e di un percorso istituzionale condiviso.

In questo quadro si inserisce il Piano di controllo finalizzato al contenimeto della popolazione di daino presente a Capo Frasca e nelle aree limitrofe. Il documento, commissionato già nel 2025 dalla Provincia, individua una strategia articolata che prevede attività di controllo, cattura e monitoraggio. Il percorso delineato coinvolge la Regione Sardegna, l’ISPRA, chiamato a esprimere il proprio parere tecnico, e la ASL competente, con la quale sono previsti accordi per gli aspetti sanitari e le procedure operative. È inoltre prevista la costituzione di un gruppo tecnico con personale dell’Ente, della ASL e dei soggetti attuatori.

“Siamo consapevoli che quella di Capo Frasca è una questione complessa, che richiede responsabilità e collaborazione istituzionale – dichiara il Presidente della Provincia –. La consistenza della popolazione di daini e i possibili effetti sull’ambiente rendono necessario affrontare il problema con serietà, sulla base di dati e valutazioni tecniche. Come Provincia continueremo a lavorare con gli Enti competenti per favorire una soluzione adeguata. Il Piano rappresenta un importante contributo per affrontare questa criticità, ma il suo percorso deve ancora completare i necessari passaggi di valutazione. Il nostro impegno è mantenere alta l’attenzione e proseguire il confronto istituzionale”.

Il Piano, costruito su dati scientifici e suddiviso per fasi, deve ancora completare il necessario iter di valutazione e approvazione. Solo all’esito di questo percorso sarà possibile conoscere se sussistano le condizioni per procedere con gli interventi proposti. Prima alcuni animali verranno dotati di collare GPS, per capire come si muove la popolazione. Poi il promontorio sarà diviso in settori: dove i daini sono più numerosi si interverrà con le catture, nelle altre zone con abbattimenti selettivi affidati a personale formato e certificato. Il benessere animale e la sicurezza saranno garantiti, anche con la presenza di veterinari.

“Fin dal mio insediamento, alla fine del 2025, ho seguito con attenzione la questione della fauna selvatica, raccogliendo le segnalazioni di cittadini, agricoltori e operatori del territorio. Oggi a quelle richieste diamo una risposta concreta – dichiara il consigliere provinciale Simone Murtas –. Non vogliamo l’ennesimo contenimento da ripetere ogni anno, ma una soluzione che affronti il problema alla radice e restituisca a Capo Frasca il suo equilibrio naturale. Ogni anno verificheremo i risultati e, se serve, correggeremo gli interventi. Ora il documento passerà a ISPRA, Regione e agli altri enti competenti. Continueremo a seguire da vicino ogni passaggio perché l’iter si concluda in tempi brevi e, una volta ottenute le approvazioni, le operazioni possano partire già nel 2027. L’auspicio è che i primi risultati arrivino quanto prima e siano visibili a tutto il territorio.

La Provincia continuerà a seguire l’evoluzione della procedura, promuovendo la collaborazione tra i soggetti coinvolti, sostenendo la ricerca di una soluzione che tenga conto della tutela degli equilibri ambientali e della corretta gestione della fauna selvatica e dando una informazione costante ai cittadini sull’avanzamento delle fasi”.