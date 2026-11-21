Un semplice controllo di polizia da parte dei Falchi della Squadra Mobile, si è trasformato in una delle più significative operazioni antidroga degli ultimi mesi, portando all’arresto di un uomo e al sequestro di oltre 700 grammi di cocaina e più di 200 grammi di hashish destinati al mercato dello spaccio locale.

L’operazione è scattata quando, durante gli ordinari servizi svolti nel quartiere San Michele, gli agenti della Squadra Mobile, hanno fermato per un controllo un cagliaritano di 56 anni, apparso sin da subito particolarmente agitato e nervoso. L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti. Messo alle strette, l’uomo ha ammesso di nascondere una dose di cocaina negli indumenti intimi, consegnando spontaneamente un involucro contenente la sostanza. Da quel momento è iniziata un’attività investigativa che ha portato gli agenti a ricostruire un quadro ben più ampio rispetto alla semplice detenzione per uso personale.

Le perquisizioni sono partite dall’abitazione dell’uomo, dove tuttavia non sono emersi elementi di rilievo. Decisivi si sono invece rivelati gli accertamenti sul furgone in uso al fermato. All’interno del veicolo gli operatori hanno rinvenuto le chiavi e un telecomando riconducibili a una cantina situata in via Buggerru, oltre a documentazione relativa all’utilizzo del locale e una somma di 870 euro in contanti. Gli investigatori hanno immediatamente intuito che il magazzino potesse celare qualcosa di importante. Intuizione rivelatasi corretta. Accompagnato sul posto dagli agenti, l’uomo, ormai consapevole che la scoperta fosse imminente, ha ammesso che all’interno della cantina era custodita una notevole quantità di sostanza stupefacente.

L’apertura del locale ha infatti consentito di portare alla luce un vero e proprio deposito della droga, accuratamente organizzato per la conservazione e il confezionamento delle sostanze.

All’interno di cassette di sicurezza, scatoloni e ripiani sono state rinvenute numerose confezioni sottovuoto di cocaina, già suddivise in quantitativi omogenei e contrassegnate con diciture distintive. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 700 grammi di cocaina, parte della quale custodita in confezioni da oltre cento grammi ciascuna.

Nella stessa cantina gli operatori hanno inoltre recuperato più di 200 grammi di hashish, suddivisi in diversi panetti e frammenti, alcuni riportanti etichette riconducibili a specifiche qualità del prodotto.

Il locale era inoltre dotato di tutto il necessario per la preparazione e la distribuzione della droga: un bilancino elettronico di precisione ancora sporco di polvere bianca, una macchina per il sottovuoto, numerose buste per il confezionamento, ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi, coltelli e altro materiale ritenuto funzionale all’attività di spaccio.

Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato e l’organizzazione del deposito evidenziano un’attività illecita strutturata e destinata ad alimentare una vasta rete di consumatori. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti per decine di migliaia di euro.

Al termine delle operazioni, tutta la sostanza stupefacente, il denaro contante e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.