Un milione e 364mila euro per ridisegnare il futuro della Marina attraverso cultura, inclusione e partecipazione. È online il bando “Marea”, promosso dal Comune di Cagliari e finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027, che punta a rafforzare le relazioni tra gli abitanti, contrastare solitudine ed esclusione sociale e restituire centralità agli spazi e alla vita del quartiere.

L’avviso, presentato ieri, è rivolto agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts e agli enti privati senza scopo di lucro, che potranno costruire partenariati con istituzioni culturali, artisti, scuole, artigiani e realtà attive nel settore degli eventi e delle arti performative. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online entro le 23.59 del 10 novembre 2026.

La Marina, quartiere storico nel cuore di Cagliari, conta circa 2.500 residenti. Il 20% della popolazione è composto da cittadini stranieri, mentre il 66% delle famiglie è formato da una sola persona. Numeri che raccontano una realtà profondamente cambiata negli ultimi anni e che, secondo il Comune, rende necessario investire in nuove forme di socialità, partecipazione e cura degli spazi pubblici.

Il progetto Marea utilizzerà cultura e creatività come strumenti di rigenerazione sociale, con iniziative rivolte in particolare alle persone più esposte al rischio di isolamento: anziani e persone sole, nuovi cittadini, minori, Neet, donne e famiglie. Gli interventi potranno svilupparsi attraverso eventi diffusi, laboratori, attività di comunità e percorsi di produzione culturale partecipata, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra persone e comunità diverse.

Due gli ambiti previsti dal bando: “Condivisione dello spazio pubblico” ed “Emersione e inclusione”. I progetti potranno essere presentati singolarmente o in forma associata. Per le iniziative “Small scale” sono previsti contributi tra 35mila e 48mila euro, mentre i progetti “Big scale”, riservati ai partenariati con almeno due soggetti, potranno ottenere tra 48.001 e 92.100 euro. Il contributo potrà coprire fino al 95% delle spese.

Le attività dovranno essere gratuite per i destinatari e svolgersi prevalentemente alla Marina. I progetti avranno una durata compresa tra 12 e 24 mesi e dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2029. Per gli enti selezionati è previsto anche un servizio di accompagnamento e coordinamento, con supporto sugli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari e sulla sostenibilità delle iniziative.

“Il bando Marea nasce dalla volontà di investire su un quartiere che ha un ruolo importante nella storia e nel presente della città. Intervenire qui significa non solo sostenere nuove attività e progettualità, ma rafforzare la qualità degli spazi, le relazioni e le opportunità per chi vive il quartiere ogni giorno”, sottolinea l’assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe.

L’obiettivo finale è andare oltre la realizzazione di singoli eventi e costruire una rete stabile tra Terzo Settore, operatori, istituzioni e comunità, capace di produrre effetti duraturi sulla vita del quartiere e di valorizzare la sua forte componente multiculturale.