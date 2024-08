Smarrita Luna a Quartu, l’appello per ritrovarla

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

SMARRITA LUNA A QUARTU.

AIUTATE CON LE CONDIVISIONI.

Segnalazione a radio zampetta sarda per Luna, smarrita a Quartu la notte tra il 28 e il 29 Luglio in via Carpaccio tra via Alghero e via Perugino, zona cimitero – via Merello – via Monsignor Angioni.

È una gattina dolcissima ma paurosa dal pelo lungo bianco.

La cerchiamo giorno e notte, abbiamo parlato con gli operatori della De Vizia, con la polizia locale, con tutti i veterinari, tutto il vicinato è allertato: di lei nessuna traccia, nessuno l’ha vista. Siamo entrati nel magazzino adiacente la sua casa in via Perugino e abbiamo spostato ogni cosa, ma di lei nessuna traccia.

Siamo disperati, non era mai uscita di casa e da sola non può sopravvivere.

Chiediamo a chiunque abbia sue notizie e a chiunque la veda di contattarci immediatamente al 349 5853982 oppure al 3494546045.

OGNI CONDIVISIONE È PREZIOSA 🙏🏼