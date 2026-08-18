I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 52enne, della zona, ritenuta responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari, mentre erano impegnati in un ordinario posto di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale, sono dovuti intervenire su segnalazione della Centrale, nel centro abitato a seguito di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta una donna a bordo della propria autovettura senza coinvolgere altri utenti. I Carabinieri, giunti immediatamente sul punto dell’incidente, hanno messo in sicurezza l’area dopo aver prestato il primo soccorso alla conducente, rimasta illesa, che ha mostrato sin da subito palesi sintomi di alterazione psicofisica. Sottoposta agli accertamenti etilometrici la donna, risultata positiva con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge, è stata segnalata all’Autorità competente e la patente ritirata.