Nel corso della serata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno deferito in stato di libertà un 25enne, originario dell’oristanese, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente.

I militari, mentre erano impegnati in un ordinario posto di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo un conducente a bordo della propria autovettura riscontrando che era sprovvisto di patente poiché revocata. Successivamente, sottoposto agli accertamenti etilometrici, è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge.