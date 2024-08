Selargius, siringhe gettate a terra anche nella colonia felina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Segnalazioni quasi quotidiane, aghi che si mimetizzano anche nella vegetazione, oppure sono in vista e a portata di mano in strada o nei marciapiedi: non vi è una zona prediletta da chi usa e si disfa delle siringhe, addirittura accade anche nella colonia felina. “Purtroppo ogni giorno devo mettere i piedi in questo schifo” espone pubblicamente una cittadina. È estate, calzare ciabatte e infradito è una comodità non indifferente ma potrebbe anche costituire un pericolo se, accidentalmente, si dovesse conficcare la siringa nella carne del malcapitato: adulti, ma anche bambini, e il timore aumenta sempre più. Un appello, dunque, rivolto alle istituzioni e “a chi di dovere” al fine di trovare una soluzione al dilagante fenomeno delle siringhe usate e abbandonate nel suolo pubblico.