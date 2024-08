Estate d’altri tempi a Quartu, auto e moto d’epoca incantano ancora

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grande successo per l’Esposizione di Auto e Moto d’Epoca che si è tenuta Venerdi’ 2 Giugno a Quartu. L’evento è stato organizzato dal ” Centro Commerciale Naturale Via Eligio Porcu ” con il Patrocinio Gratuito del Comune di Quartu S.Elena.

Nonostante le altissime temperature, sin dalle prime ore del pomeriggio le moto e le autovetture storiche hanno raggiunto il Centro dell’abitato convergendo nella Via Eligio Porcu che, per l’occasione, è stata chiusa al traffico, possibilità questa, secondo gli organizzatori, che dovrebbe essere valutata in futuro dall’Amministrazione Comunale per consentire ai cittadini e ai commercianti di poter usufruire di un Centro storico pedonale e finalmente vivibile.

Gli Equipaggi, provenienti da diverse località dell’isola, hanno dato vita ad una pregevole esposizione presentando esemplari di assoluto livello storico-collezionistico.

I visitatori hanno potuto così ammirare alcuni autoveicoli che hanno fatto la storia del motorismo storico italiano ed internazionale, tra cui una Lancia Augusta del 1935, una Fiat 508 C del 1937, una Lancia Aprilia Trasformabile del 1938, vincitrice, tra l’altro, del prestigioso ” Concorso d’Eleganza ” che si è tenuto il 22 Giugno al Palazzo Doglio di Cagliari, una Fiat 1100 E del 1949, un’Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959, una Lancia Appia Convertibile del 1960, una Renault Dauphine R 1090 del 1960, una Mercedes SSK Gazelle 1929 (replica), una Fiat 1300 del 1964, una Lancia Fulvia 2c del 1966 ed una Siata Spring 850 S Spider del 1967.

Stupende anche le moto con esemplari di assoluto prestigio come ” Sertum 250 “, ” Terrot 2 tempi, Morini ” Settebello 175 ” del 1956, Guzzi Falcone 500, Harley-Davidson 350, Moto Morini 350 con allestimento ” Africano ” del 1984, Guzzi V 35 Imola, Beta e Fantic Motor, Guzzi Falcone Sport.

Di notevole interesse anche le autovetture degli anni 70: Opel Rekord C del 1970, Ford Capri 1970,Alfa Romeo Spider ” Coda Tronca “, Volkswagen Maggiolone Cabrio 1972, Mg B del 1973, Mp Lafer del 1974, Bmw 2002 t ii del 1974, Alfa Romeo Gt Junior del 1974, Volkswagen Maggiolone del 1974, Lancia Fulvia Coupé del 1974 e 1976, Triumph Spitfire del 1976, Citroen Méhari del 1976, Alfa Romeo Giulia Super 1.3 del 1977, Fiat 124 Spider America del 1977, Morgan Four-Four del 1979.

Graditissime anche le automobili degli anni 80 e 90: Alfa Romeo Giulietta del 1981, Citroen 2cv Charleston del 1985, Lancia Delta HF, Mercedes 190 del 1987, Alfa 75 del 1987 e 1989, Mini Cooper del 1995, Suzuki Samuraj 1.3 del 1995, due esemplari di Mercedes Slk del 1998, Fiat Barchetta del 1999, Fiat Coupé del 2000.

Una serata all’insegna della passione per le due e quattro ruote d’Epoca, assolutamente da ricordare.