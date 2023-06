Sinnai, il Consiglio comunale boccia 503 cittadini e la loro petizione sulla salute pubblica

Il consiglio comunale boccia 503 cittadini e la loro petizione sulla salute pubblica: il sindaco Tarcisio Anedda nell’ultima seduta del consiglio, valutando nella sua importanza le ragioni della petizione a sostegno della mozione del Comitato promotore, l’ha votata insieme ai tre consiglieri dell’opposizione presenti. Questi voti non sono però bastati perché il resto del consiglio ha votato contro. “Sinnai Libera” : “Una occasione persa per arrivare ad altre istituzioni uniti e un oggettivo distacco tra le due forme di democrazia che sono contemplate nella Costituzione e nel nostro Statuto”. Due giorni fa si è svolto il consiglio comunale che si è concluso in tarda serata. Tra i punti oggetto di discussione le due mozioni sulla sanità pubblica, la prima (sottoscritta anche da Aldo Lobina e Saverio Melis di Sinnai Libera) promossa da un Comitato, che aveva organizzato una assemblea pubblica nella Biblioteca comunale, raccolto 503 firme di cittadini per sostenerla integralmente e l’altra, quasi identica nella sostanza, formulata da alcuni consiglieri della maggioranza.

La prima votazione non ha trovato il consenso generale e nella seconda votazione, riferita all’altra mozione, il sindaco e la sua maggioranza hanno votato a favore di quella, mentre Aldo Lobina, Rita Matta e Chiara Cabras si sono astenuti.

“La mozione è un atto consiliare finalizzato a promuovere una discussione e un voto dell’assemblea su un determinato argomento.

Con questo strumento infatti il consiglio comunale nel caso particolare di questa mozione può esprimere la sua indicazione alla Regione Sarda e al Ministero della Sanità sull’atteggiamento da tenere o sulle iniziative da adottare in merito alla Sanità pubblica. La mozione – spiega Aldo Lobina – è uno strumento molto utilizzato nei parlamenti. Se ci riferiamo ai dati delle ultime due legislature infatti possiamo osservare come ne siano state presentate più di 3.500. L’anno più intenso è stato il 2014 quando ne sono state presentate 588 in totale. Noi in 4 anni forse arriviamo a 10 o poco più.

Aggiungiamo che una mozione è un atto che si accompagna in genere ad una discreta rilevanza politica e mediatica.