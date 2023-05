Sindaco polacco morto a Cagliari, è stato un incidente: la conferma dall’autopsia

E’ stato un incidente: si è seduto sul davanzale, ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal quarto piano dell’hotel Due Colonne dove aveva la stanza. L’autopsia sgombra il campo da ogni dubbio sulla morte di Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, sindaco ed economista molto noto in Sardegna. Il collega che divideva con lui la stanza stava dormendo e non si è accorto di nulla.

Ostałkiewicz era appena arrivato a Cagliari con la delegazione polacca per incontrare rappresentanti istituzionali e imprenditori, gli esponenti del Consorzio Cagliari Centro Storico e con il Gal del Medio Campidano. Il presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, Gianluca Mureddu, “si unisce al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità polacca per la perdita del sindaco Radoslaw, componente della delegazione del Gal e operatori polacchi in visita istituzionale in Sardegna”, si legge in una nota. Tutti gli appuntamenti sono stati sospesi.

La salma del sindaco sarà ora rimpatriata per i funerali.