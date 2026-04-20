Si è spento a soli 67 anni Claudio Dessì, il conosciutissimo e apprezzato barbiere di piazza Sella, cuore di Iglesias. Un addio improvviso quanto doloroso, che lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità che vita si stringe attorno alla moglie e ai figli, sconvolti da questo lutto.

Claudio non era solo un professionista ma un persona che sapeva accogliere chiunque, facendo del suo negozio una casa per tutti i clienti.

I tanti commenti sui social esprimono proprio quanto Dessì fosse amato e stimato, esaltandone le doti umane e professionali.

L’ultimo saluto a Claudio si è svolto questa mattina presso la Parrocchia di San Pio X Papa