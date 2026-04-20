L’auto della donna di Selargius era stata ritrovata nella zona delle Terrazze di Calamosca, dove le telecamere l’hanno ripresa. Le scarpe e lo zainetto con telefono e portafoglio sono stati rinvenuti in mare presso il promontorio Sella del Diavolo. Ma nessuna traccia di lei, del suo corpo: la donna sembra essere sparita nel nulla.

Si cerca ancora la donna di 47 anni, commessa di una libreria del centro commerciale di Quartucciu che a novembre è stata ripresa memtre camminava verso il promontorio. Da allora la sua famiglia non ha mai smesso di sperare di ritrovare Martina e ha divulgato appelli anche attraverso la trasmissione nazionale dedicata alle persone scomparse.

“Martina, 49 anni, vive a Selargius (Cagliari) con il figlio e il compagno, e lavora come commessa in una libreria di un centro commerciale a Quartucciu. Martedì 18 novembre è uscita con la sua Lancia Musa color rosa antico e non è più rientrata, né ha dato notizie. Alle 9:35 è stata ripresa da alcune telecamere della zona delle Terrazze di Calamosca, dove intorno alle 16 è stata ritrovata chiusa la sua auto. Il giorno dopo, alcuni canoisti hanno rinvenuto in mare una scarpa e il suo zainetto (con dentro l’ombrello nero, gli occhiali da riposo, il telefono e il portafoglio), in un grottino presso il promontorio Sella del Diavolo. Il giorno seguente la seconda scarpa è stata ritrovata accanto a un’altra piccola grotta adiacente”.

L’appello è rivolto a chiunque abbia delle informazioni utili o dei ricordi di quel giorno.

Nuovo appello a “Chi l’ha visto” per Martina Lattuca, scomparsa da Calamosca il 18 novembre 2025: “Cosa è successo a Martina?”.