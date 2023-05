Cagliari, operaio ferito a Mulinu Becciu: “Preso a sassate da una donna affacciata al balcone”

Un operaio di ventotto anni è rimasto ferito nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu, nello spiazzo esterno di una palazzina di via Silì. Il giovane, Alessio Argiolas, mentre era indaffarato a spostare alcuni mastelli, è stato raggiunto alla testa e al collo da una o due pietre. Sull’asfalto, vicino a lui, ha subito notato “un sasso rotto in più parti”. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e Argiolas è stato portato al Policlinico di Monserrato: “Ho forti dolori al collo e due bernoccoli. È folle che uno non possa lavorare in tutta tranquillità”. Chi ha lanciato il sasso potrebbe essere la stessa persona che, qualche giorno fa, dopo avere lanciato altri oggetti e avergli stretto le mani attorno al collo, facendolo cadere, aveva aggredito e picchiato un altro operaio, Pierpaolo Murgia, affetto da una disabilità. “Ho visto una donna affacciata al secondo piano del palazzo”, spiega ancora Argiolas. Quando avrà il referto ospedaliero tra le mani deciderà il da farsi: “Potrei, naturalmente, sporgere denuncia”.

In azione anche la polizia, intervenuta con due pattuglie in via Sinì. Al momento, stando a quanto si apprende, il fatto è stato catalogato come lite condominiale. Ma qualcosa di ben più grave di uno screzio tra condomini è quanto potrebbe emergere se Argiolas decidesse di sporgere regolare denuncia.