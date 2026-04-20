Tragedia questo pomeriggio a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Una donna stata uccisa per strada. Come riferito da La Stampa, si tratta della 53enne Loredana Ferrara.Stando a quanto emerso fino a questo momento, la vittima è stata colpita alla gola con un coltello. Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi da parte degli operatori del 118, per la donna era ormai troppo tardi.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di rito e l’esatta ricostruzione di ciò che è accaduto in quei drammatici momenti. Gli inquirenti starebbero già interrogando l’ex compagno della vittima, il 57enne Silvio Gambetta, sul quale verterebbero i primi sospetti circa il brutale delitto.

Foto dal sito Biocorrendo