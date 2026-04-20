Quartu Sant’Elena, auto erotismo a Mari Pintau: “Si apposta nudo dietro i cespugli per guardare le ragazze”. Segnalato un uomo che si nasconde di fronte alla pineta per consumare da solo il piacere.

È stata una ragazza attraverso i social a denunciare l’accaduto: “Nella zona di sinistra (fronte pineta), si nasconde in mezzo ai cespugli un signore intorno alla sessantina, vestito con maglia e capellino verde militare, occhiali da sole e slip da mare.

Si apposta lì dietro, nudo, per guardare le ragazze e quindi potete solo immaginare quello che si mette a fare”.

La giovane donna ha voluto condividere l’accaduto in modo tale da mettere in guardia più persone possibili ed evitare situazioni potenzialmente spiacevoli o pericolose.