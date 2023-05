Cagliari, nuova piazza Matteotti firmata Boeri: via ai lavori entro 15 giorni

Tra 15 giorni via al cantiere per la nuova piazza Matteotti. Dopo anni di degrado, cambierà volto per sempre la piazza davanti a palazzo Bacaredda. I lavori partiranno entro due settimane non appena gli uffici comunali sistemeranno i documenti per la consegna delle aree all’impresa che si è aggiudicata i lavori.

Contrariamente a quando sta accadendo in via Roma, stavolta il cantiere non dovrebbe impattare sulla viabilità perché coinvolgerebbe solo la piazza.

Il nuovo assetto del verde previsto dallo studio di Boeri, anche se non ripropone l’originario disegno storico, “salvaguarda il suo rapporto funzionale e relazionale con la città. Piazza Matteotti è un luogo identitario ricco di simboli e di storia, ma al contempo uno spazio urbano dinamico, che fungerà sempre più da principale porta di ingresso alla città: uno spazio che possa tradursi in una sorta di “giardino botanico lineare” in cui riconoscere anche la storia botanica della città di Cagliari, le sue contaminazioni ed il suo carattere cosmopolita”.

Il piano prova a ricreare “la relazione interrotta tra ficus monumentali e i cittadini: ampie asole verdi abbracciano tutte le alberature presenti sulla piazza ed è prevista una grande seduta curvilinea per il ficus più ampio. Al fine di definire delle aree di rispetto per gli alberi monumentali lo spazio è stato arricchito con bordure in corten e sedute in legno che circondano ampie superfici di vegetazione bassa”.