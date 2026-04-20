Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 21 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari regnerà il sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendnete per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25 C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Nordest. Abbiamo dunque alle porta un martedì di sole splendente, senza piogge, con venti in moderati e temperature che raggiungeranno massime di 27°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba