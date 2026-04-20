Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 21 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari regnerà il sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sudovest . Il mare sarà poco moss o. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Ov est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendnete per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Nordest. Abbiamo dunque alle porta un martedì di sole splendente , senza piogge, con venti in moderati e temperature che raggiungeranno massime di 2 7 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba