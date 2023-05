Si accascia al bar mentre beve un caffè e muore, addio a Vincenzo Deiana

Una tragedia ha scosso ieri la comunità di Alife, nel Casertano. Un uomo sulla sessantina, Vincenzo Deiana, originario della Sardegna, è deceduto in seguito ad un malore. L’uomo si trovava nel bar con gli amici. Stando a quanto emerso, stava sorseggiando il caffè come ogni mattina quando si è sentito male. Sul posto si sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli uomini del 118. Il personale sanitario ha praticato tutte le manovre necessarie a rianimarlo. Poi Vincenzo Deiana è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza.

Al pronto soccorso la diagnosi è stata certa: infarto fatale.