Capoterra, emergenza erbacce alla Residenza del Poggio

Emergenza erbacce alla Residenza del Poggio: i cittadini protestano e inviano le foto del verde pubblico non gradito che prolifera soprattutto ai bordi delle strade. “Le segnalazioni sono quotidiane, da mesi e mesi non si vedono spazzini e spazzatrice e la situazione andrà a peggiorare con l’arrivo della stagione estiva” osserva Silvano Corda, capogruppo PSI. Non solo: si ha il timore che l’erba non rasata possa agevolare il proliferare delle zecche che, sembrerebbe, quest’anno abbondino un po’ ovunque più che mai.

“Se non prevedono un piano di emergenza andrà sempre peggio, auspico un intervento tempestivo. Tekno Service e amministrazione comunale, oltre a non garantire il servizio dello sfalcio, non consolida i servizi pubblici essenziali che continuano a fare acqua da tutte le parti”.