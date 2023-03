Ruba bottiglie di alcolici da “Cash nonna Isa”, senegalese arrestato a Cagliari.

Attorno alle 20 di ieri sera, a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto per rapina impropria un trentunenne senegalese senza fissa dimora, già noto per precedenti vicende giudiziarie. I militari sono intervenuti in viale Elmas presso il punto vendita “Cash nonna Isa”, subito dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro. Il personale addetto alla sorveglianza ha consegnato loro lo straniero che è stato sorpreso a rubare bottiglie di alcolici e ha passato la barriera delle casse senza pagare insieme ad un’altra persona che è invece riuscita a dileguarsi. Durante la fase del controllo l’uomo ha spintonato gli addetti alla sicurezza allo scopo di garantirsi la fuga ma non è riuscito nel suo intento. La refurtiva è stata recuperata e restituita al gestore del supermercato che ha formalizzato una querela in proposito. Il senegalese verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.