Sos da Quartu per una possibile gattina abbandonata: appello a Radio Zampetta Sarda

SOS A QUARTU, POSSIBILE ABBANDONO.

SI CERCA UNA CASETTA PER QUESTA GATTINA CHE PIANGE, BISOGNOSA D’ AMORE.

Attualmente questa gattina è in una gabbia degenza, perché i volontari non hanno più spazio disponibile per tenerla libera, non può vivere chiusa in gabbia, anche perché piange.

Avrebbe bisogno di stallo in casa o meglio ancora di un’ adozione perchè vuole compagnia.

Spezza il cuore, se entrate nella pagina di radio zampetta sarda c’ è il video della micina, vi conquisterà il cuore.

La gattina è giovane ha un po’ di stomatite ma è già sotto terapia, testata fiv e felv negativa

Condividete per piacere, il video non rende giustizia alla sua bellezza.

Info +39 393 958 4627

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

