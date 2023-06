Quartu, sì a gare internazionali nel nuovo PalaBeethowen e via libera agli sport nei parchi

La Giunta Milia mette ventiduemila euro in più per un impianto di areazione nuovo di zecca che renderà ancora più moderno il PalaBeethowen. Gli ok ci sono già tutti, incluso quello del Coni: il futuro del palazzetto è sempre più segnato. Lì sarà possibile giocare anche gare internazionali con un campo tutto nuovo e la possibilità di aprire un punto ristoro. L’approvazione del progetto definitivo per l’adeguamento degli impianti tecnologici é realtà e presto entreranno in azione gli operai. Da sempre la volontà dell’amministrazione comunale era di reperire i fondi per dare alla città una struttura polivalente e rinnovata.

Intanto, va avanti il progetto degli sport nei parchi. Sono stati riaperti fino al 23 giugno i termini per la partecipazione a “Sport nei Parchi”, un progetto nato dalla collaborazione fra Sport e Salute e Anci che mira a coinvolgere associazioni o società sportive dilettantistiche interessate ad “adottare” le nuove aree attrezzate individuate dai Comuni all’interno dei parchi cittadini per lo svolgimento di attività sportive all’aperto. I termini e le modalità di partecipazione sono stati pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena, all’indirizzo: https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/6658-sport-nei-parchi-riaperti-i-termini-per-la-partecipazione-delle-societa-sportive . “Si tratta di un modello innovativo mai sperimentato a Quartu che permetterà alle ASD e SSD di avere in adozione un’area attrezzata a titolo gratuito presso il Parco Europa, purché in possesso di quei requisiti previsti nella manifestazione di interesse” spiega l’Assessora comunale allo Sport Cinzia Carta.