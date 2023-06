Sabrina Paulis, la mamma sarda dell’assassino di Giulia: “Mio figlio è un mostro, chiedo perdono per averlo messo al mondo”

Parla la mamma sarda dell’assassino di Giulia: “Mio figlio è un mostro, chiedo perdono per averlo messo al mondo”. Il clamoroso sfogo della mamma del barista dei vip, quello che ha ammazzato Giulia: Sabrina Paulis è di origine cagliaritana. La mamma di Alessando Impagnatiello, l’uomo che ha ucciso la compagna incinta di 7 mesi, intervistata a ‘La Vita in diretta’ su Rai 1 piange e chiede perdono: “Mio figlio è un mostro”.

“Non oso immaginare i familiari di Giulia – dice – non lo voglio immaginare. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro e’ un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”.

La donna, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, ripercorre quindi l’ultimo periodo, ricostruisce le conversazioni col figlio alla luce di quanto successo. “Ale non era così, credetemi – implora – non lo so così è successo. Io non ci credo ancora. Ho sempre creduto ad Alessandro, perché lui era molto credibile. Io gli dicevo ‘Ale, tu mi devi dire qualcosa?’, eravamo io e lui da soli, ‘Mi devi dire qualcosa?’. Lui mi diceva ‘No, non ti devo dire niente… Mamma fidati di me’. Come faccio a non credere? Come fai, uno che ti dice cosi’ e poi sai che è tuo figlio. E’ un mostro e lo ripeterò sempre, lui è un mostro”. “Quando la scientifica non lo rilasciava, che rilevavano delle cose nella macchina, dicevo all’altro mio figlio ‘qua c’e’ qualcosa di strano’, però speravo sempre che non era così”.