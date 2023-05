Paura a Cagliari, crollo di calcinacci da un palazzo lesionato in via Angioy: “Nel sottosuolo le terme romane”

Crollo di calcinacci da un palazzo lesionato. Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera nella centralissima via Angioy a Stampace.

“La caduta di calcinacci da una palazzina, parrebbe coincidere con la comparsa di lesioni strutturali nella facciata di uno stabile, la cui base è già stata transennata”, dichiara Marcello Polastri, Psd’Az, presidente della commissione Sicurezza, il quale ricorda che “in questo tratto della via si sono rotte, in più di un’occasione, le condotte idriche ed il marciapiede è stato aggiustato in più occasioni”.