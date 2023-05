Lutto nel giornalismo, è morta a 70 anni Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie è morta a Roma dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata Francesca Chaouqui, che sui social ha riferito di essere stata accanto alla giornalista negli ultimi momenti. Alla fine dello scorso anno era stata la stessa giornalista a far sapere dei suoi problemi di salute, raccontando di essere stata ricoverata per due mesi per complicanze in seguito a un intervento al cuore. In seguito, però, sembrava che la Maglie si fosse ripresa: la scorsa notte, invece, “è stata portata al San Camillo Forlanini per una complicazione venosa” che l’ha portata alla morte, ha riferito ancora l’amica Francesca Chaouqui.

Molto presente in tv come opinionista in diversi programmi politici, da sempre vicina e in sintonia alle idee di destra. All’inizio del 2019 è stata al centro di una polemica perché la Rai era intenzionata ad affidarle una striscia informativa subito dopo il Tg1, ma in seguito alle proteste di Pd e Movimento 5 Stelle, il progetto non si è realizzato.